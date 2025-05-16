В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины

В Стамбуле начались переговоры России и Украины. Кадры встречи делегаций России и Украины опубликовал телеканал «Россия-24».

Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция рада видеть делегации двух стран.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Стамбуле сегодня уже завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.

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