В Кремле назвали время начала прямых переговоров России и Украины

Песков: прямые переговоры России и Украины начнутся в ближайшее время

В Кремле надеются, что прямые переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы надеемся, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время. Пока говорить нечего, нужно дождаться того, как они пойдут», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил о выезде делегации РФ на переговоры с Украиной.