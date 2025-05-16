Россия проведет встречу с США перед переговорами с Украиной

Представители США проведут переговоры в Стамбуле с представителями России до прямого контакта с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
«Такой контакт в планах, возможно, уже проходит», — сказал собеседник агентства.
При этом РИА Новости пишет, что информации о вероятности переговоров делегаций России и США до трехсторонней встречи нет.
Незадолго до этого завершилась встреча делегации Украины с представителями США и Турции в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.
Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.
Ранее в Верховной раде Украины оценили необходимость поездки Путина в Стамбул.