Глава минобороны Украины назвал продуктивной встречу с представителями США и Турции

Умеров назвал продуктивной встречу с представителями США и Турции в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал продуктивной встречу с представителями США и Турции в Стамбуле. Его слова приводит телеканал «Мы — Украина».

По окончании переговоров журналисты спросили Умерова, продуктивной ли была встреча. Он ответил утвердительно.

Переговоры США, Турции и Украины состоялась 16 мая. Встреча продлилась чуть более часа. Ранее украинская сторона заявляла, что хотела бы узнать перед переговорами с Россией мнение иностранных союзников и Турции.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит Умеров.

Ранее в Верховной раде Украины оценили необходимость поездки Путина в Стамбул.