На Украине признали отсутствие необходимости визита Путина в Стамбул

Депутат Рады Микиша заявил, что Путину не следовало прилетать в Стамбул

Президент России Владимир Путин поступил верно, решив не прилетать в Стамбул на российского-украинские переговоры. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Дмитрий Микиша, передает RT.

Парламентарий признал верным шагом со стороны российского лидера не поддаваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Микиша напомнил, что сначала контактные группы обсуждают детали соглашений, а уже после главы государств подписывают документы.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в МИД объяснили, почему Россия не согласна на 30-дневное перемирие.