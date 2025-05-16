В Раде назвали неэффективной поездку украинской делегации в Стамбул

Бывший спикер Верховной рады и депутат Дмитрий Разумков назвал бессмысленной и неэффективной поездку украинской делегации и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. С таким заявлением он выступил в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online, передает РИА Новости.

«Мы не до конца понимаем, будут ли вообще переговоры или украинская делегация вернется домой, от них отказавшись… С точки зрения завершения войны его поездка не несет никакой смысловой нагрузки», — заявил он.

До этого официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящее время все ждут, когда Зеленский позволит своим переговорщикам начать диалог.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее СМИ узнали о панике в офисе Зеленского перед переговорами в Стамбуле.