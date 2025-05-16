СМИ узнали о панике в офисе Зеленского перед переговорами в Стамбуле

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского нарастает паника на фоне предстоящих переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

«Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», — приводит издание слова советника офиса Зеленского на условиях анонимности.

Кроме того, как отмечается в материале газеты, в Киеве всерьез опасаются резкой смены позиции США по украинскому конфликту, полагая, что могут «в один миг» потерять все, что «отстаивалось в течение трех лет».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Стамбульские переговоры должны начаться 16 мая.

Ранее сообщалось, что в Анкаре пока не подтвердили переговоры между Турцией, Россией, Украиной и США.