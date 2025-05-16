В МИД объяснили, почему Россия не согласна на 30-дневное перемирие

Тридцатидневное перемирие на Украине позволит ВСУ перевооружиться и выйти на новый виток эскалации конфликта, это не шаг к миру. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

При этом, как ранее отмечал Мирошник, есть шансы на то, что переговорные группы России и Украины смогут выработать документ в целях завершения украинского кризиса.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Стамбульские переговоры должны начаться 16 мая.

Ранее сообщалось, что в Анкаре пока не подтвердили переговоры между Турцией, Россией, Украиной и США.