В Анкаре пока не подтвердили переговоры между Турцией, Россией, Украиной и США

Кечели: решений о переговорах Турции, России, Украины и США в Стамбуле пока нет

Решения о проведении четырехсторонних контактов делегаций Турции, России, Украины и США в Стамбуле пока не приняты. Об этом рассказал официальный представитель министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели, передает ТАСС.

«По поводу четырехсторонних переговоров пока еще не решено», — сказал он.

До этого агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецком дипведомстве сообщило, что в Стамбуле 16 мая пройдет встреча делегаций РФ, Украины, США и Турции.

По данным агентства, в переговорах примут участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио, делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Трамп высказался о своей миротворческой миссии.