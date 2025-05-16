В МИД России оценили шансы на решение конфликта на Украине

Посол Мирошник: в Стамбуле могут выработать документ для завершения конфликта

Есть шанс на то, что переговорные группы России и Украины смогут выработать документ в целях завершения украинского кризиса. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) писала, что украинские власти могут использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации в Стамбуле для срыва переговоров.

Ранее в США раскрыли намерения Украины в преддверии переговоров.