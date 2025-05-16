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В Германии допустили, что Украина может сорвать переговоры из-за Мединского

BZ: Украина может использовать назначение Мединского для срыва переговоров
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Александр Кряжев/РИА Новости

Украинские власти могут использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации в Стамбуле для срыва переговоров. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Киев может демонстративно заклеймить переговоры как «тактику блокады» со стороны Москвы и покинуть город», — говорится в публикации.

Издание уточнило, что Украина может пойти на такой шаг, если «расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение».

По мнению BZ, над переговорами «висит опасность открытого срыва».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Делегация России будет ждать украинских переговорщиков в пятницу, 16 мая, с 10:00.

Ранее в Британии выяснили, что Зеленский испытал разочарование и гнев в Турции.

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