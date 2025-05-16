На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии выяснили, что Зеленский испытал разочарование и гнев в Турции

Daily Express: Зеленский разочаровался из-за отсутствия Путина в Стамбуле
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев из-за отсутствия российского лидера Владимира Путина на переговорах в Турции. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела.

«Язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал», — отметил он.

Специалист обратил внимание на то, что во время разговора с журналистами Зеленский «морщил нос от возмущения», что указывает на «внутренний гнев». Кроме того, в глазах украинского президента отражалась «боль», добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Делегация России будет ждать украинских переговорщиков в пятницу, 16 мая, с 10:00.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами