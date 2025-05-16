В Британии выяснили, что Зеленский испытал разочарование и гнев в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев из-за отсутствия российского лидера Владимира Путина на переговорах в Турции. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела.

«Язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал», — отметил он.

Специалист обратил внимание на то, что во время разговора с журналистами Зеленский «морщил нос от возмущения», что указывает на «внутренний гнев». Кроме того, в глазах украинского президента отражалась «боль», добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Делегация России будет ждать украинских переговорщиков в пятницу, 16 мая, с 10:00.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.