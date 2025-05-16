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Зеленский провел беседу с президентом FIFA

Зеленский сообщил, что провел беседу с президентом FIFA Инфантино
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Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино и украинским футбольным тренером Андреем Шевченко. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом FIFA Джанни Инфантино и легендой футбола Андреем Шевченко. Спорт всегда оказывает большое влияние на общество и государства во всем мире», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Киев ценит «такой сильный голос в поддержку Украины и достижение справедливого и продолжительного мира».

Президент Украины также заявил о необходимости совместной работы «ради мира и скорейшего прекращения огня, достойного и справедливого завершения войны».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Делегация России будет ждать украинских переговорщиков в пятницу, 16 мая, с 10:00.

Ранее в украинском клубе раскритиковали FIFA и Инфантино.

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