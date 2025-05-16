В Италии объяснили, почему Зеленский согласился на переговоры

L'AntiDiplomatico: Зеленский согласился на переговоры с РФ, чтобы потянуть время

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией в Турции, чтобы выиграть время. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Больше похоже на попытку выиграть время, чем на истинную открытость», — говорится в публикации.

Издание допустило, что стратегия Зеленского заключается в «подрыве процесса, что еще больше осложняет диалог».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Делегация России будет ждать украинских переговорщиков в пятницу, 16 мая, с 10:00.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.