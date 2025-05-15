Делегация РФ едет на место переговоров по Украине в Стамбуле

Российская делегация едет на место переговоров по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

При этом ранее сообщалось, что переговорный процесс между делегациями России и Украины в Стамбуле стартует 16 мая.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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