В Совфеде обвинили Зеленского в шутовстве

Сенатор Климов обвинил Зеленского в шутовстве после его обращения к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский занимается шутовством, которое имеет мало отношения к реальной политике, заявил в беседе с Lenta.ru член Совета Федерации Андрей Климов.

Так сенатор прокомментировал реплику Зеленского «Я тут», которую он произнес в ответ на вопрос журналиста, что бы украинский лидер хотел передать президенту РФ Владимиру Путину.

«Понятно, что Зеленский — актер, ему пишут речи где-то на Западе и он, вероятно, служит на какие-то спецслужбы в прямом смысле этого слова. Это понятно, но вот это шутовство, вот это шоуменство, клоунада и лицедейство, они из него никак не выходят», — сказал сенатор.

Климов добавил, что Зеленский так и не стал полноценным политиком, а просто продолжает играть роль.

До этого сообщалось, что Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

При этом канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщала, что Турция готова принять президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее в США выразили мнение, что Зеленский ломает комедию на переговорах в Стамбуле.