Названа новая дата старта переговоров России и Украины в Стамбуле

Переговорный процесс между делегациями России и Украины в Стамбуле стартует 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Да, 16 мая», — сказал собеседник агентства, близкий к организации переговоров.

15 мая сообщалось, что время начала переговоров в Стамбуле до сих пор не определено, есть вероятность переноса мирного процесса на пятницу, 16 мая.

При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры в Стамбуле могут пройти сегодня вечером или на следующий день.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате.