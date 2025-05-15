Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате

Зеленский: переговоры по Украине можно провести в онлайн-формате

Переговоры по Украине можно вовсе провести в онлайн-формате. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Есть медиа, есть интернет. Можно не встречаться, не усложнять все процессы», — отметил он.

15 мая сообщалось, что время начала переговоров в Стамбуле до сих пор не определено, есть вероятность переноса мирного процесса на пятницу 16 мая.

Зеленский говорил, что переговоры в Стамбуле могут пройти сегодня вечером либо на следующий день.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в Совфеде обвинили Зеленского в шутовстве.