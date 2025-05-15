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Зеленский заявил, что переговоры могут перенести на завтра

Зеленский: переговоры в Стамбуле могут пройти в пятницу
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Стамбуле могут пройти сегодня вечером, либо на следующий день. Его слова передает ТАСС.

«Встреча может быть сегодня вечером, может быть завтра», — заявил он на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

По словам Зеленского, украинская делегация уже отправлена в турецкий Стамбул. При этом на мероприятии он также говорил, что представители Киева останутся в Стамбуле и в пятницу, 16 мая.

11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить прерванные в 2022 году переговоры в Турции. 15 мая российская делегация отправилась в Турцию в составе помощника президента Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина. По данным ТАСС, делегация РФ на данный момент ожидает украинскую сторону в Стамбуле.

До этого пресс-секретарь генерального консульства России в Стамбуле Андриан Андрианов заявил, что речи об отмене переговоров Российской Федерации и Украины не идет.

Ранее Эрдоган заявил о готовности принять Путина и Зеленского для переговоров.

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