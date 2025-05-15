Переговоры России и Украины могут перенести на пятницу

ТАСС: переговоры в Стамбуле могут перенести на 16 мая

Время начала переговоров в Стамбуле до сих пор не определено, есть вероятность переноса мирного процесса на пятницу 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Есть вероятность переноса на 16 мая», — говорится в сообщении агентства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Стамбуле могут пройти сегодня вечером, либо на следующий день.

Зеленский сообщал, что глава минобороны Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле.

При этом сам украинский лидер не будет участвовать в переговорах.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.