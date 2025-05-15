Президент России Владимир Путин заставил украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры по урегулированию на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«На самом деле именно Путин вытащил Зеленского и НАТО, заставив их пойти на переговоры», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в Совфеде обвинили Зеленского в шутовстве.