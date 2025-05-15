AFP: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Зеленский не поедет в Стамбул», — заявил источник.

При этом накануне сообщалось, что вылет самолета президента Украины в Стамбул из Анкары был запланирован на 16:00 украинской государственной авиакомпанией Ukraine Air Enterprise.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее СМИ сообщили о «неловком выборе», который стоит перед Зеленским.