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В США выразили мнение, что Зеленский ломает комедию на переговорах в Стамбуле

AC: Зеленский, вероятно, притворяется на переговорах и ждет помощи США
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Heiko Becker/Reuters

Президент Владимир Зеленский, вероятно, «ломает комедию» на переговорах по украинскому конфликту в ожидании, что американский лидер Дональд Трамп усилит помощь Украине. Об этом заявил американский политический писатель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative (AC).

Автор публикации анализирует изменение подхода украинского лидера к переговорам по конфликту. Бэндоу отметил, что в определенный момент у Киева «резко закончилось желание вести переговоры». При этом, утверждает аналитик, отношение украинских властей к дипломатии «смягчилось» после того, как Трамп пришел к власти и начал «нападать» на Украину.

«Даже сейчас... Зеленский, вероятно, просто ломает комедию в ожидании, что президент США направит свой гнев на Москву и усилит помощь Украине», — говорится в материале.

Бэндоу также пишет о переговорах Киева и Москвы по украинскому конфликту, рассуждая о приемлемости условий для обеих сторон. Аналитик отмечает, что именно президент России Владимир Путин и россияне, «а не Трамп», должны решать, какие условия окончания конфликта приемлемы.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Зеленский заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле. Сам украинский президент участия в переговорах принимать не будет.

Зеленский рассказал об ожиданиях от США и Турции по переговорам.

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