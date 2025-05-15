Эрдоган готов принять Путина и Зеленского для переговоров

Канцелярия Эрдогана: Турция примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы

Турция готова принять президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

«Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.