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Зеленский повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным в Турции
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РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре повторил свой тезис о том, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы.

«Я тут, мы готовы к прямым переговорам», — сказал Зеленский.

До этого сообщалось, что Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ранее сообщила, что Турция готова принять президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.

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