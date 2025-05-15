СМИ анонсировали важное заявление от делегации РФ в Стамбуле

«Звезда»: делегация РФ в Стамбуле сделает заявление для прессы в ближайшее время

Российская делегация, которая находится сейчас в Стамбуле, в ближайшее время сделает заявление для прессы. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время ожидается важное заявление от участников российской делегации», — говорится в посте.

Уточняется, что заявление будет сделано до начала переговоров.

Эту информацию также подтвердил корреспондент ТАСС. По данным агентства, с заявлением к журналистам выйдет глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Его выход к прессе ожидается в 17:30 мск. Заявление, как сообщило ТАСС, будет сделано в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Вечером 14 мая президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации, которая будет представлять страну на переговорах в Стамбуле. Кроме Мединского в состав команды вошли еще три человека: заместитель министра обороны Александр Фомин, замглавы МИД Михаил Галузин и начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах в Стамбуле.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» делегацию РФ и усомнился в том, есть ли у них мандат на принятие решений.

Ранее Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным.