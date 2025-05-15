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Трамп высказался о российской делегации в Стамбуле

Трамп заявил, что не разочарован российской делегацией в Стамбуле

США не разочарованы уровнем российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Трамп также заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта «ничего не произойдет», пока не состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент США ранее допускал, что встретится с Путиным 15 мая на переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на плотный график, глава Белого дома готов был уделить время и прилететь в Турцию.

Ранее в Кремле рассказали, почему Путин не поехал на переговоры в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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