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Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным

Зеленский заявил, что готовился к встрече с Путиным и не обсуждал другие форматы
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готовился к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным и пока не обсуждал другие форматы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я готов на встречу с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. — «Газета.Ru»). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено», — сказал Зеленский в ходе встречи с журналистами.

Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли представлена от Украины переговорная группа в случае, если Россия отправит на встречу своих представителей.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ заявил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В ответ Зеленский выдвинул ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии, если Российская Федерация согласится на полное прекращение огня.

Ранее в России назвали три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле.

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