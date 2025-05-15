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Трамп сообщил, от чего зависит прогресс в урегулировании по Украине

Трамп: пока я не встречусь с Путиным, сдвига по Украине не произойдет
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта «ничего не произойдет», пока не состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту самолета по пути из Катара в ОАЭ, трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным», — сказал Трамп.

15 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос журналистов, на какой стадии находится подготовка встречи Путина и Трампа. По словам представителя Кремля, в ближайшие дни никакой подготовки не ведется. Он добавил, что вопрос в предметном плане не согласовывался, поэтому ему пока нечего сказать на этот счет.

До этого Трамп допустил, что встретится с Путиным 15 мая на переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на плотный график, глава Белого дома готов был уделить время и прилететь в Турцию.

Однако участие Владимира Путина в переговорах не подтвердилось. Как пояснил Песков, у главы государства на 15 мая запланированы «рабочие встречи».

Ранее Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая.

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Переговоры о мире на Украине
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