Путин не приедет: что известно о переговорах в Стамбуле

Военнослужащие ВС Турции возле дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины, 15 мая 2025 года

В Кремле исключили участие Владимира Путина в переговорах в Стамбуле. Утвержденную российским президентом делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский. Сами переговоры еще не начались — по данным МИД РФ, их перенесли на вторую половину дня по просьбе Турции. Сначала Владимир Зеленский встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре — и, по данным Sky News, только после этого примет окончательное решение о переговорах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие Владимира Путина в переговорах в Турции. Об этом он заявил американскому телеканалу CNN.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, приедет ли Путин в Стамбул на переговоры. Ранее в Кремле заявили, что на 15 мая у президента России запланированы «рабочие встречи».

В тоже время Sky News со ссылкой на источники в украинской администрации сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Россией после сегодняшней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В администрации турецкого лидера агентству РИА Новости заявили, что переговоры Зеленского и Эрдогана запланированы примерно на 13:00–14:00 по московскому времени. До этого, 12 мая, Эрдоган поговорил с украинским лидером по телефону и заявил, что нельзя упускать возможность для начала мирных переговоров.

15 мая в Стамбуле должны состояться первые с 2022 года прямые переговоры между делегациями России и Украины. Первоначально источник агентства ТАСС сообщил, что встреча начнется во дворце Долмабахче в 10:00 мск. Украинская сторона эту информацию опровергла, после чего РИА Новости также со ссылкой на источник сообщили, что переговоры в Стамбуле начнутся «ориентировочно после обеда».

Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны .

Российская делегация

Состав российской делегации Кремль раскрыл накануне вечером. В соответствии с указом Путина, ее возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В состав основной переговорной группы, помимо Мединского, войдут заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны Александр Фомин. Они представят интересы Москвы на политическом и военном уровнях.

В свою очередь в экспертную группу вошли первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, замначальника управления по госполитике администрации президента Елена Подобреевская и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Виктор Шевцов.

Также пресс-служба Кремля опубликовала видео совещания, которое Владимир Путин провел накануне переговоров . На встрече вечером 14 мая присутствовали члены делегации, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

В совещании также приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Украинская делегация

Украинское Radio NV со ссылкой на источники сообщило, что в состав делегации от Киева войдут глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и дипломатический советник президента Игорь Жовква. При этом источник добавил, что итоговое решение о формате переговоров и будут ли они будет принимать лично Владимир Зеленский уже в Стамбуле.

Сам глава Украины сообщил, что в делегацию страны вошли представители «самого высокого уровня» .

«МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру», — перечислил Зеленский.

Кремль раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле. Что известно о встрече? Кремль утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, которые состоятся... 15 мая 09:11

Газета The Guardian в то же время сообщила, что в помощь Зеленскому в Стамбул вылетел советник премьер-министра Великобритании по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл. По данным газеты, он будет консультировать президента Украины по поводу переговоров с делегацией из России.

14 мая в Турцию прибыл госсекретарь США Марко Рубио, целью его визита является неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф при этом сообщил, что вместе с Рубио посетит Стамбул — но на следующий день после переговоров, 16 мая. Президент США Дональд Трамп также выражал готовность отправиться в Турцию, однако только если там будет присутствовать Владимир Путин.