Путин не приедет: что известно о переговорах в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие Владимира Путина в переговорах в Турции. Об этом он заявил американскому телеканалу CNN.
«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, приедет ли Путин в Стамбул на переговоры. Ранее в Кремле заявили, что на 15 мая у президента России запланированы «рабочие встречи».
В тоже время Sky News со ссылкой на источники в украинской администрации сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Россией после сегодняшней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В администрации турецкого лидера агентству РИА Новости заявили, что переговоры Зеленского и Эрдогана запланированы примерно на 13:00–14:00 по московскому времени. До этого, 12 мая, Эрдоган поговорил с украинским лидером по телефону и заявил, что нельзя упускать возможность для начала мирных переговоров.
15 мая в Стамбуле должны состояться первые с 2022 года прямые переговоры между делегациями России и Украины. Первоначально источник агентства ТАСС сообщил, что встреча начнется во дворце Долмабахче в 10:00 мск. Украинская сторона эту информацию опровергла, после чего РИА Новости также со ссылкой на источник сообщили, что переговоры в Стамбуле начнутся «ориентировочно после обеда».
Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.
Российская делегация
Состав российской делегации Кремль раскрыл накануне вечером. В соответствии с указом Путина, ее возглавит помощник президента Владимир Мединский.
В состав основной переговорной группы, помимо Мединского, войдут заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны Александр Фомин. Они представят интересы Москвы на политическом и военном уровнях.
В свою очередь в экспертную группу вошли первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, замначальника управления по госполитике администрации президента Елена Подобреевская и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Виктор Шевцов.
Также пресс-служба Кремля опубликовала видео совещания, которое Владимир Путин провел накануне переговоров. На встрече вечером 14 мая присутствовали члены делегации, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.
В совещании также приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции.
Украинская делегация
Украинское Radio NV со ссылкой на источники сообщило, что в состав делегации от Киева войдут глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и дипломатический советник президента Игорь Жовква. При этом источник добавил, что итоговое решение о формате переговоров и будут ли они будет принимать лично Владимир Зеленский уже в Стамбуле.
Сам глава Украины сообщил, что в делегацию страны вошли представители «самого высокого уровня».
«МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру», — перечислил Зеленский.
Газета The Guardian в то же время сообщила, что в помощь Зеленскому в Стамбул вылетел советник премьер-министра Великобритании по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл. По данным газеты, он будет консультировать президента Украины по поводу переговоров с делегацией из России.
14 мая в Турцию прибыл госсекретарь США Марко Рубио, целью его визита является неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф при этом сообщил, что вместе с Рубио посетит Стамбул — но на следующий день после переговоров, 16 мая. Президент США Дональд Трамп также выражал готовность отправиться в Турцию, однако только если там будет присутствовать Владимир Путин.