На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков: пока никакой подготовки встречи Путина и Трампа не ведется
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пока никакой подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому сказать нечего», — заявил Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить, на какой стадии находится подготовка встречи Путина и Трампа.

14 мая Дональд Трамп допустил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле. Глава Белого дома заявил, что, несмотря на плотный график в рамках турне по арабским странам, сможет выделить время на визит в Турцию.

Американский лидер отметил, что готов провести переговоры с Путиным ради «спасения множества жизней».

Несмотря на заявления Трампа о встрече, Путин решил не ехать на переговоры в Стамбул. По словам Пескова, у президента РФ на 15 мая запланированы «рабочие встречи».

15 мая Трамп сообщил, что все равно готов прилететь в Стамбул, но уже 16 мая для возможного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами