Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков: пока никакой подготовки встречи Путина и Трампа не ведется

Пока никакой подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому сказать нечего», — заявил Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить, на какой стадии находится подготовка встречи Путина и Трампа.

14 мая Дональд Трамп допустил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле. Глава Белого дома заявил, что, несмотря на плотный график в рамках турне по арабским странам, сможет выделить время на визит в Турцию.

Американский лидер отметил, что готов провести переговоры с Путиным ради «спасения множества жизней».

Несмотря на заявления Трампа о встрече, Путин решил не ехать на переговоры в Стамбул. По словам Пескова, у президента РФ на 15 мая запланированы «рабочие встречи».

15 мая Трамп сообщил, что все равно готов прилететь в Стамбул, но уже 16 мая для возможного участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами.