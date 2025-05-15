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Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая

Трамп готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что переговоры с Россией и Украиной пройдут хорошо. Трамп добавил, что размышляет над возможностью отправиться в Турцию, но у него высокая занятость 15 и 16 мая.

«Если что-то произойдет, я бы поехал в пятницу, если это будет необходимо. В настоящее время наши люди уже проводят переговоры», — поделился Трамп.

До этого госсекретарь США Марк Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО заявил, что соединенные Штаты хотят видеть прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине, готовы помогать с тем, что необходимо для его завершения.

Дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что желает завершения конфликта на Украине.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.

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Переговоры о мире на Украине
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