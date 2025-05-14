«Он хотел бы, чтобы я был там»: Трамп готов встретиться с Путиным в Турции

Трамп заявил, что плотный график не помешает ему встретиться с Путиным в Турции

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле, несмотря на плотный график в рамках турне по арабским странам. Глава Белого дома отметил, что готов провести переговоры ради «спасения множества жизней». Путин ранее предложил провести встречу с Украиной в Турции, однако состав делегации пока неизвестен. Как идет подготовка к переговорам и кто представит Россию — в материале «Газеты.Ru».

Трамп хочет встретиться

Американский лидер по пути в Катар на борту своего самолета Air Force One заявил, что может встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время .

«Он хотел бы, чтобы я был там, и это вполне возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это узнаем. Это не означает, что я не могу сделать это, чтобы спасти множество жизней, а потом — вернуться (к запланированным встречам. — Прим. ред)», — отметил Трамп.

«Если так мы сможем остановить войну, я подумаю об этом», — добавил президент.

Он объяснил, что найдет время для встречи, несмотря на плотный график. В эти дни президент США проводит турне по арабским странам. Комментарии Трампа сигнализируют о том, что его участие в переговорах зависит от того, прибудет ли на встречу Путин, отметили журналисты Bloomberg.

По словам высокопоставленных турецких чиновников, пожелавших остаться анонимными, власти республики не ожидают визита Трампа в четверг, 15 мая. Однако в Турции допускают, что президент США прибудет, особенно если вместе с ним приедет и Путин, пишет Bloomberg.

Во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани Трамп также анонсировал «хорошие новости» по Украине в ближайшие дни.

«Я думаю, что сегодня, может быть, завтра, а может быть, и в пятницу, нас ждут довольно хорошие новости, но посмотрим», — добавил американский лидер.

Накануне он заявлял, что в Турцию отправится госсекретарь Марко Рубио. Источник телеканала NBC News в Белом доме добавил, что на встрече делегаций России и Украины будут также присутствовать спецпосланники Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Что говорят в Кремле

Ночью 11 мая, завершая праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной. Сделать это он призвал в Турции 15 мая.

По его словам, Россия настроена на серьезные переговоры, смысл которых — в устранении первопричин конфликта и достижении долгосрочного прочного мира «на историческую перспективу».

Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной. Владимир Путин президент России

По словам Путина, российское предложение «на столе».

В Кремле не комментируют, поедет ли Путин в Стамбул, чтобы встретиться с Трампом или с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что 15 мая Путин проведет ряд «рабочих встреч».

Российские власти также не уточняют, кто войдет в состав делегации на переговорах в Турции.

«Делегация России в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы, исходя из этого определится состав», — заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Позиция Украины и Европы

Владимир Зеленский после предложения Путина заявил, что отправится в Турцию сам, чтобы встретиться с российским лидером лично.

«Я буду в Турции в этот четверг, 15 мая, и я ожидаю, что Путин также приедет в Турцию. Лично. И я надеюсь, что на этот раз Путин не будет искать оправданий, почему он «не может» приехать. Мы готовы говорить, чтобы положить конец этой войне», — отметил Зеленский.

Он еще несколько раз заявлял, что будет ждать встречи, а разговаривать намерен только с Путиным:

«Путин — тот, кто определяет все в России, поэтому именно он должен разрешить войну».

Позже он уточнил, что ожидает от переговоров прекращения огня и обмена пленных всех на всех.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение Зеленского о согласии на переговоры в Стамбуле верным, однако отметил, что новые «уступки и компромиссы» со стороны Украины были бы неразумны . По мнению Мерца, Россия сначала должна согласиться на 30-дневное перемирие.

Настаивает на объявлении перемирия и президент Франции Эммануэль Макрон:

«Это первый шаг, но этого недостаточно. Переговоры по определению не могут вестись до безусловного перемирия».

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что формат переговоров по украинскому конфликту, намеченных на 15 мая в Стамбуле, все еще обсуждают. По его словам, власти Турции ожидают приезда на встречу российской и американской делегаций. Фидан добавил, что турецкое руководство с самого начала конфликта выступает за его скорейшее завершение.