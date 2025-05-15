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В Кремле указали Зеленскому, где его ждут

Песков о Зеленском: Россия ждет украинцев в Стамбуле, а не в Анкаре
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Maxim Shemetov/Reuters

Российская делегация ожидает украинскую сторону в Стамбуле, а не в Анкаре. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на сообщения о том, что Владимир Зеленский определится с участием в переговорах после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Я никак не могу это комментировать. Наша делегация ожидает в Стамбуле, а не в Анкаре», — отметил он.

Газета Sky News, ссылаясь на анонимного украинского официального лица, сообщила, что президент Украины примет решение относительно переговоров с Россией после встречи с Эрдоганом.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский боится нацистских батальонов в ВСУ.

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Переговоры о мире на Украине
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