Стало известно, когда Зеленский примет решение о переговорах с Россией

Sky News: Зеленский примет решение о переговорах с РФ после встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение относительно переговоров с Россией после встречи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на анонимного украинского официального лица.

Встреча Зеленского и турецкого лидера планируется около 13.00 — 14.00 мск.

Как ранее заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк, борт Владимира Зеленского вылетел из польского аэропорта Жешув-Ясенка в Анкару.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, как Путин и Трамп «оставили Зеленского не у дел».