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Лавров заявил, что Зеленский боится нацистских батальонов в ВСУ

Лавров: Зеленский боится нацистских батальонов ВСУ «Азов» и «Айдар»
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Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается влияния нацистских батальонов в составе ВСУ, которые, по словам российского дипломата, считаются «самыми опытными». Об этом он сообщил на заседании Дипломатического клуба, передает РИА Новости.

«Самые боеспособные подразделения украинской армии — это батальоны нацистской идеологии, такие как «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Они набирают силу, и Зеленский их боится», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что эти формирования, признанные в РФ террористическими, играют ключевую роль в конфликте.

«Их действия провоцируют эскалацию, а Киев не контролирует их агрессивную повестку», — добавил министр.

Также Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

Как отметил министр иностранных дел России, западным кураторам надо настоять на возвращении Киева к нормальности.

Ранее Лавров одним словом охарактеризовал события вокруг переговоров в Турции.

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