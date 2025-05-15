Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается влияния нацистских батальонов в составе ВСУ, которые, по словам российского дипломата, считаются «самыми опытными». Об этом он сообщил на заседании Дипломатического клуба, передает РИА Новости.

«Самые боеспособные подразделения украинской армии — это батальоны нацистской идеологии, такие как «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Они набирают силу, и Зеленский их боится», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что эти формирования, признанные в РФ террористическими, играют ключевую роль в конфликте.

«Их действия провоцируют эскалацию, а Киев не контролирует их агрессивную повестку», — добавил министр.

Также Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

Как отметил министр иностранных дел России, западным кураторам надо настоять на возвращении Киева к нормальности.

Ранее Лавров одним словом охарактеризовал события вокруг переговоров в Турции.