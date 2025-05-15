Лавров заявил, что Запад не хочет мира на Украине

Лавров заявил, что европейские страны не хотят мира на Украине

Европейские страны, особенно Великобритания, не хотят мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, ни особенно Лондон очень не хотят вообще никакого мира на Украине», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что западные столицы нарываются в противостоянии с Россией.

По его словам, существует много свидетельств того, что обсуждают между собой, что нельзя прекращать мобилизацию Европы против России.

Лавров добавил, что западные страны хотят добиться стратегического поражения Российской Федерации на поле боя, потому что им не нравится ее самостоятельность на международной арене.

Также официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Германия, Франция и Великобритания не могут реально претендовать на присутствие за столом переговоров по Украине.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком.