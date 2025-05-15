В МИД заявили, что страны Европы не могут участвовать в стамбульской встрече

Захарова: ФРГ, Франция и Британия не могут претендовать на участие в переговорах

Германия, Франция и Великобритания не могут реально претендовать на присутствие за столом переговоров по Украине, которые 15 мая пройдут в Стамбуле. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, передает РИА Новости.

»Берлин, Париж и Лондон не могут реально претендовать на присутствие за столом переговоров по Украине, пока всецело поддерживают Киев, в том числе оружием», — сказала дипломат.

Также Захарова заявила, что так называемая «коалиция желающих» — это объединение партии войны, заинтересованных в эскалации конфликта на Украине.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.

По мнению главы МИД РФ, эта «сходка» европейских лидеров была обставлена как презентация «остяка» так называемой коалиции желающих.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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