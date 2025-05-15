В Белоруссии оценили идею провести прямые переговоры РФ и Украины

Украина в рамках процесса урегулирования конфликта только оглашает «какие-то декларации», подрывающие мирные инициативы РФ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, запись интервью с которым опубликовал Telegram-канал «Время Первого».

Его попросили прокомментировать предстоящие переговоры Москвы и Киева в турецком городе Стамбуле. Как отметил дипломат, шанс на урегулирование вооруженного конфликта есть всегда. При этом в текущей ситуации главный вопрос заключается в том, готовы ли РФ и Украина его использовать.

«РФ готова использовать все шансы. А от украинской стороны пока мы видим только какие-то декларации. Причем декларации такого характера, которые подрывают те инициативы, которые вносятся РФ», — подчеркнул Рыженков.

15 мая в Стамбуле должны пройти прямые переговоры между российской и украинской делегациями. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Также в качестве переговорщиков были выбраны начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин и заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал «бутафорским» состав российской делегации, которая прилетела в Стамбул. В свою очередь, турецкие власти выразили уверенность, что состав делегации Москвы демонстрирует ее желание найти почву для мира с Киевом.

Ранее Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах.