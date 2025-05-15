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Захарова объяснила выбор площадки для переговоров в Стамбуле

Захарова: переговоры РФ и Украины возобновляются там, где были прерваны
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Переговоры России и Украины возобновляются на той же площадке, в Турции, где они были ранее прерваны Лондоном. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Переговоры возобновляются там, где они были прерваны по настоянию Британии, которая надавила на киевский режим в 2022 году», — сказала представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга.

До этого спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сторона готова к переговорам «в любых форматах».

Прямые переговоры между делегациями РФ и Украины должны состояться 15 мая в турецком городе Стамбуле. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Также в качестве переговорщиков были выбраны заместители главы МИД РФ и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

В состав украинской делегации, в свою очередь, вошли сотрудники офиса главы государства и внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Турцию прибыли представители всех разведывательных служб Украины и военнослужащие.

Ранее в администрации Эрдогана рассказали, когда состоятся его переговоры с Зеленским.

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