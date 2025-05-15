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Названо время переговоров Эрдогана с Зеленским

Администрация Эрдогана: переговоры лидеров Турции и Украины состоятся днем
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Depo/Global Look Press

Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского пройдут в 13:00–14:00 мск. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию турецкого лидера.

«Приблизительно в 13.00–14.00 (совпадает с мск). Будут как двусторонние переговоры, так и в расширенном составе», — сказали агентству.

До этого стало известно, что турецкая сторона не получала информации о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где 15 мая состоятся российско-украинские переговоры.

13 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд Путина на переговоры в Стамбул. В этом случае, как отмечал дипломат, в Турцию приедет и Трамп.

Позднее Трамп сказал, что президент России Владимир Путин решил не ехать на переговоры в Стамбуле 15 мая, поскольку его самого там не будет. При этом американский лидер отметил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее в США заявили, что Зеленский пошел на переговоры с Россией из-за Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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