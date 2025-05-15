На Украине заявили о готовности к переговорам «в любых форматах»

Спикер МИД Украины Тихий: Киев готов к переговорам в любом формате

Украина готова к переговорам «в любых форматах». Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил спикер внешнеполитического ведомства страны Георгий Тихий.

«Мы открыты к переговорам в любых форматах», — сказал он.

Представитель министерства иностранных дел Украины подчеркнул, что сейчас переговорщики ожидают прибытия главы государства Владимира Зеленского в Турцию. Здесь он проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Тихий выразил уверенность, что после беседы Зеленского и Эрдогана появится больше ясности относительно дальнейших действий украинских властей.

Прямые переговоры между делегациями РФ и Украины должны состояться 15 мая в турецком городе Стамбуле. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Также в качестве переговорщиков были выбраны заместители главы МИД РФ и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

В состав украинской делегации, в свою очередь, вошли сотрудники офиса главы государства и внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Турцию прибыли представители всех разведывательных служб Украины и военнослужащие.

Ранее в администрации Эрдогана рассказали, когда состоятся его переговоры с Зеленским.