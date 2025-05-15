«Клоун и неудачник»: МИД РФ ответил Зеленскому на его высказывание о делегации России

Президент Украины Владимир Зеленский является «клоуном и неудачником». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера о том, что российская делегация для переговоров в Стамбуле является «бутафорской», передает РИА Новости.

«О заслуженных людях говорит клоун и неудачник», — сказала она, подчеркнув, что «бутафорный Зеленский» не воспользовался в 2022 году шансом сохранить свою страну.

15 мая Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский огласил состав украинской делегации на переговорах в Турции.