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Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной

Кремль: делегацию РФ на переговорах с Украиной возглавит Мединский
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся состава делегации Российской Федерации для ведения переговоров с Украиной. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент России подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной».

Отмечается, что делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее составе также будут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также экспертная группа.

Накануне сообщалось, что на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако позднее стало известно, что Лавров не поедет на встречу в Турции.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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