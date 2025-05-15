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В США спародировали скандальную ситуацию с Макроном, Стармером и Мерцем в поезде

Комик из США Ошана снял пародию на видео с Макроном, Стармером и Мерцем в поезде
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VincentOshana/X

Американский комик Винсент Ошана снял пародию на скандальное видео, на котором запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, находящиеся в идущем в Киев поезде. Об этом сообщает RT.

На кадрах человек, изображающий Макрона, говорит, что в свертке находится мука, из которой он и два европейских лидера собираются испечь пирог. По его словам, маленькая ложечка, которую канцлер прятал от камер, нужна, чтобы точно отмерить необходимое количество муки.

Как отмечает RT, ролик уже набрал 1,5 млн просмотров за сутки в социальной сети X.

10 мая агентство Associated Press опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог раскрыл, что Макрон хранит в «секретном маленьком пакетике».

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