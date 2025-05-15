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В МИД России назвали цель «коалиции желающих» по Украине

Захарова: коалиция желающих — это партия, нацеленная на эскалацию на Украине
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Так называемая «коалиция желающих» — это объединение партии войны, заинтересованных в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, передает РИА Новости.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.

По мнению Захаровой, эта «сходка» европейских лидеров была обставлена как презентация «остяка» так называемой коалиции желающих.

«Они, правда, забыли добавить в свое название слово «война». Это коалиция желающих войны», — высказала мнение дипломат.

Захарова подчеркнула, что представители этой коалиции только на словах выражают солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским, в действительности же они прорабатывают планы эскалации, в том числе интервенцию в республику.

Представитель МИД РФ напомнила, что европейские лидеры пригрозили России жесткими санкциями в том случае, если 15 мая на российско-украинских переговорах в Стамбуле не будет положен конец конфликту на Украине. Захарова подчеркнула, что для Российской Федерации язык ультиматумов неприемлем.

Ранее в США спародировали видео с Макроном, Стармером и Мерцем в поезде.

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