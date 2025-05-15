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Трамп заявил, что Киев забрал у США сотни миллиардов долларов, «как конфету у ребенка»

Трамп: Украина забрала у США $350 млрд при Байдене, как конфету у ребенка
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Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина получила от США $350 млрд помощи при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена без должной отчетности, сравнив это с тем, как «ребенок отбирает конфету». Об этом он сообщил на встрече с бизнесменами США и Катара в Дохе, передает ТАСС.

По словам президента, каждое посещение Владимиром Зеленским Вашингтона заканчивалось выделением Киеву «сотен миллиардов».

«Это была крупнейшая распродажа в истории. Нынешняя администрация действует жестче, но конфликт нужно прекратить», — подчеркнул Трамп.

Он выразил надежду, что Россия и Украина смогут договориться, отметив, что США «потратили $350 млрд, а результат нулевой».

Сегодня, 15 мая, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп открыт к использованию любого механизма, который приведет к урегулированию конфликта на Украине.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее, сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский пошел на переговоры с Россией из-за Трампа.

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