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В США заявили, что Зеленский пошел на переговоры с Россией из-за Трампа

RS: Зеленский настаивал на присутствии Путина в Стамбуле из-за Трампа
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры в Стамбул для того, чтобы добиться расположения лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft (RS).

«Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это не серьезным предложением, а маневром или трюком, чтобы получить благосклонность Трампа», — говорится в статье.

Кроме того, в материале говорится, что в начале этого года власти Украины отвергали возможность о переговорах с Российской Федерацией, требуя вывода войск.

Накануне Путин провел совещание по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова на совещании, помимо членов российской делегации, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников. Кроме того, в совещании участвовали все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

13 мая Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным. Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли представлена от Украины переговорная группа в случае, если Россия отправит на встречу своих представителей.

Ранее в России назвали три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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