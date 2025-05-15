В Белом доме заявили об открытости Трампа к любым путям урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп открыт к использованию любого механизма, который приведет к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Президент США был предельно ясен — он хочет, чтобы это закончилось. Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру», — подчеркнул Рубио.

По его словам, США открыты к конструктивному диалогу, чтобы использовать свои силы для прекращения конфликта в любом ключе.

До этого специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сообщил, что отправится в Стамбул вместе с Рубио 16 мая.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее, сам Путин и президент США Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал хорошие новости по вопросу Украины.