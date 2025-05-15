На территорию российско-украинских переговоров в Турцию пропустили представителей СМИ

РИА: журналистов пустили на территорию переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Представителей прессы, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где состоится встреча. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники российских и иностранных СМИ стали подходить к зданию рано утром, пишет агентство.

По его данным, турецкие правоохранители поставили у места переговоров водомет. Кроме того, у территории президентского офиса Долмабахче находится много военных и правоохранителей.

До этого стало известно, что в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями РФ и Украины, которые в этот день впервые за три года встретятся в Стамбуле для прямых переговоров. Турецкий лидер будет участвовать в серии мероприятий в Анкаре.

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах.

Накануне госсекретарь США Марк Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО заявил, что соединенные Штаты хотят видеть прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине, готовы помогать с тем, что необходимо для его завершения.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.