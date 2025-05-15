На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На территорию российско-украинских переговоров в Турцию пропустили представителей СМИ

РИА: журналистов пустили на территорию переговоров РФ и Украины в Стамбуле
close
Global Look Press

Представителей прессы, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где состоится встреча. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники российских и иностранных СМИ стали подходить к зданию рано утром, пишет агентство.

По его данным, турецкие правоохранители поставили у места переговоров водомет. Кроме того, у территории президентского офиса Долмабахче находится много военных и правоохранителей.

До этого стало известно, что в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями РФ и Украины, которые в этот день впервые за три года встретятся в Стамбуле для прямых переговоров. Турецкий лидер будет участвовать в серии мероприятий в Анкаре.

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах.

Накануне госсекретарь США Марк Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО заявил, что соединенные Штаты хотят видеть прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине, готовы помогать с тем, что необходимо для его завершения.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами